Музыкант Олег Скрипка чуть не погиб под ракетными ударами в Виннице
Украинский певец планировал выступить в этот день в Виннице, о чем и договаривался с организаторами концерта в центре города. Через 10 мин после того, как Олег уехал, это место оказалось в эпицентре ракетного обстрела.
В результате авианалета на Винницу пострадали члены команды певицы Ольги Цибульской, один из участников команды Певицы ROXOLANA погиб.
О. Скрипка:
"Сегодня должен был состояться наш концерт в поддержку Украины в городе Винница. Мы намеревались посетить военных, как это происходит в каждом городе, в который мы приезжаем с благотворительными концертами. Мы встретились с организаторами мероприятия в месте попадания ракеты, нас спасло 10 минут времени"
Авиаудар был нанесен 14 июля в дневное время высокоточными ракетами "Калибр". Запуск был сделан с подлодки из акватории Черного моря.
Число погибших по последним данным - 21 человек, из них трое детей. Пострадали от обстрела 91 человек. Еще 42 человека, которые не выходят на связь, разыскиваются спасателями.
Опубликовано: Храмова Оксана
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Музыкант Олег Скрипка чуть не погиб под ракетными ударами в Виннице
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