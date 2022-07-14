В Шотландии сделали сенсационное открытие, нашли спрятанный автопортрет Ван Гога

Национальные галереи Шотландии сообщают, что реставраторы обнаружили автопортрет постимпрессиониста Винсента Ван Гога, спрятанный в одной из его картин.

Перед предстоящей выставкой сотрудники галерей изучали произведение «Голова крестьянки», написанное художником в 1885 году. Для этого они использовали рентген.

На рентгеновском снимке отобразилось изображение мужчины в шляпе с полями и свободно повязанным шейным платком. Оно было скрыто за картоном и несколькими слоями клея.

Человек на картине смотрит на зрителя, правая сторона его лица находится в тени, а левую хорошо видно.

Старший реставратор картин Лесли Стивенсон говорит, что все были шокированы рентгеновским снимком, ведь такие открытия случаются крайне редко.

Известно, что Ване Гог часто использовал свои полотна повторно, работая на их обратной стороне.

Сейчас специалисты ищут способ удалить картон и клей так, чтобы не повредить картину «Голова крестьянки».

Само рентгеновское изображение планируется представить на вставке под названием «Вкус к импрессионизму», которая пройдет с 30 июля в Королевской шотландской академии в Эдинбурге.