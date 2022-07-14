Президент Шри-Ланки сообщил о своей отставке по электронной почте

После начала массовых протестов в Шри-Ланке президент страны Готабая Раджапакса сбежал за границу. Оттуда он прислал электронное письмо о своей отставке.

В Шри-Ланке разразился мощный экономический кризис, стоимость топлива и продуктов первой необходимости резко возросла. Это вызвало массовые протесты.

Протестующие захватили резиденцию Раджапаксы, а сам он улетел на Мальдивы. Оттуда он направился в Сингапур вместе с женой и двумя телохранителями.

В сингапурском Министерстве иностранных дел заявляют, что Раджапакса въехал в страну как частное лицо. Он не запрашивал убежища и не получал его.

Из Сингапура Готабая Раджапакса направил спикеру шриланкийского парламента письмо, в котором сообщил, что уходит в отставку. Спикер заявил, что об этом будет официально объявлено 15 июля после завершения необходимых процедур.

Исполняющим обязанности президента Шри-Ланки назначен Ранил Викремесингхе. Формально он станет временным главой государства после того, как примет присягу.

После этого парламент за 30 дней должен одобрить его действия либо провести голосование за нового президента.

Пока неясно, куда намерен дальше отправиться Раджапакса. Маловероятно, что он надолго останется в Сингапуре, поскольку за это страна рискует оказаться под прицелом международной критики. Раджапаксу обвиняют в военных преступлениях.