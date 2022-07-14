Даня Милохин будет получать права на песни Шатунова: я спою лучше

Со смертью Юрия Шатунова сюрпризы не заканчиваются, а на его песни начинают посягать все кому не лень. Не исключением стал и Даня Милохин, который уже заявил, что собирается брать право на исполнение песен умершего музыканта.

При этом продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин очень серьезно обдумывает этот вариант, т.к. считает, что молодой Даня может справиться с этим на ура. Продюсер прокомментировал свое мнение, сказав, что тиктокер Милохин имеет хорошие вокальные данные и у него есть все возможности исполнить старые, но такие излюбленные хиты, лучше него.

Конечно пока можно вздохнуть спокойно, потому что данная информация пока не подтверждена официально, однако с таким ажиотажем недалека от истины. Как бы там не было, лучше, чем Юрий Шатунов эти песни никто уже не споет и все хиты навечно связаны с голосом артиста.

Для поклонников это нанесло большой удар. Хочется верить, что эта ситуация разрулится в правильную сторону, иначе группа "Ласковый май" навсегда потеряет свою аудиторию, т.к. без главного солиста она не будет иметь такого успеха.

Остается теперь ждать, как данную ситуацию прокомментирует Даня Милохин, хотя есть уверенность в том, что молодое дарование совсем не боится такой большой ответственности.

Песни умершего Шатунова также хотел купить и Григорий Лепс, однако в последний момент отказался, т.к. не смог бы исполнить так, как они классически задуманы.