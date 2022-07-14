Пенкин рассказал о том, были ли в его жизни отношения с мужчинами
Певец Сергей Пенкин был поражён, когда услышал вопрос о том, были ли у него отношения с мужчинами. "А почему должны быть?"
Сергей Пенкин был женат 2 раза, но то и дело его сексуальные предпочтения вызывают интерес окружающих.
Обладатель голоса в 4 октавы певец поведал о том, были ли у него когда-либо симпатии к мужчинам. В интервью журналистке и блогеру Алене Жигаловой звезда отечественной сцены оторопел и не знал, что сказать, услышав подобный вопрос.
Нет. А почему должны быть? Я как-то об этом даже и не думал.
К слову, исполнитель был женат дважды. Первой его женой была англичанка Стефания. Знакомство молодых людей произошло, когда девушка снимала сюжет о жизни певца.
Брак не продлился долго. Стефании нужно было вернуться в родное государство. Она звала Пенкина с собой, тот отказался.
Сначала артист тосковал по своей возлюбленной, но время сделало своё дело.
Второй супругой знаменитости стала правовед Елена. Познакомились будущие супруги в компании общих друзей, когда Пенкин уже блистал на сцене. С годами жену перестало устраивать то, что артист уделяет слишком много внимания и времени сцене и творчеству.
Через 10 лет семья распалась.
В последние время известный артист строил отношения с ведущей телевидения из Одессы Владленой Пономаренко. Влюблённые хотели сыграть свадьбу, но до этого так и не дошло.
Отношения не прошли испытание расстоянием.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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