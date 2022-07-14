Диетологи назвали 7 самых полезных продуктов, которые нужно есть прямо сейчас

Некоторые пищевые продукты обладают суперспособностями. Они борются с болезнями, укрепляют иммунитет, улучшают настроение и помогают похудеть.

Один из таких продуктов – оливковое масло первого отжима. Оно уменьшает вероятность заболевания раком, развития ожирения и сердечно-сосудистых болезней.

Чечевица считается старомодным продуктом, но в ней содержатся вегетарианский белок и клетчатка, она стимулирует жировой обмен, снижает уровень холестерина и аппетит.

Грецкий орех обладает высокой питательной ценностью, содержит огромное количество антиоксидантов, замедляющих старение и борющихся с болезнями, снижает риск болезней сердца.

Овес богат особой растворимой клетчаткой. Этот продукт незаменим для профилактики ожирения, диабета, гипертонии, сердечных и многих других заболеваний.

Кресс-салат – рекордсмен по содержанию питательных веществ. В нем много витаминов, а также есть вещества, которые эффективно борются с раком. При этом в зелени минимальное количество калорий.

О пользе яблок известно давно, но не все знают, что этот фрукт нужно есть с кожурой. В ней присутствуют соединения, которые стимулируют рост полезных бактерий в кишечнике, способствуют снижению веса и уровня холестерина.

Помидоры содержат антиоксидант ликопин, который защищает сердце и сосуды от болезней, улучшает состояние кожи и предотвращает рак.