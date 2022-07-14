Эмбер Херд проиграла: суд отказал заводить новое дело на Джонни Деппа
Итак, те, кто ждал развязки самого громкого развода Джонни Деппа и Эмбер Херд трепещите! Суд Вирджинии отклонил запрос на заведение нового уголовного дела на Деппа.
Эта голливудская сага длилась много месяцев. Эмбер Херд упорно пыталась сравнять Джонни Деппа с землей и растоптать его имя. Но разве можно наказывать такого обаятельного актера?
Джонни уже в выиграл суд, в котором Херд обязана была выплатить ему кругленькую сумму, однако актриса решила пойти дальше и подала апелляцию.
Но суд в Вирджинии отклонил требование американской актрисы Эмбер Хёрд провести новое разбирательство. Конечно всем хотелось бы чтобы эта история так и закончилась, хотя аудитория все также уверена, что девушка придумает эпическое продолжение.
Отдавать присужденные Деппу деньги Херд не собирается, сославшись на то, что их у нее нет. А сумма то не маленькая - 15 миллионов долларов в качестве компенсации, от которых Депп, как галантный джентльмен, отказывается, чтобы не было больше проблем.
В окончании судебного разбирательства актер сказал превосходную фразу - "истина никогда не погибает".
Звездная пара разорвала свои отношения в мае 2016 года. В процессе разрыва звезда аквамена пожаловалась на домашнее насилие, но немного позже была оглашена запись, где Джонни и оказался в роли жертвы. А позже уже и сам актер подал на Херд иск, поскольку из-за громкого скандала он потерял контракты и много денег.
Опубликовано: Силивончик Алина
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