США отменили некоторые введённые против России санкции
Правительство США разрешило транзакции с РФ, связанные с медицинскими препаратами, удобрениями и продовольствием.
14 июля Соединённые Штаты Америки приняли решение о точечной отмене антироссийских санкций, разрешив проведение операций с Россией касательно закупок удобрений, посевных материалов, продовольствия, медицинских препаратов и оборудования.
В дополнение к разрешению транзакций, согласно заявлению министерства финансов США, американское правительство сняло санкции с Альфа-банка в Казахстане, а также Gazprom Germania.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
USA Today: в Сенате США поссорились из-за права на аборт для беременных мужчин
Лидер Соломоновых островов раскрыл детали секретного договора с Китаем
Вучич: Сербия считает мировой войной конфликт Запада и России в Украине
Ученые объяснили, почему одних людей комары кусают больше, а других – меньше
ВСУ нанесли ракетный удар по заводу «Сокол» в Новой Каховке возле Херсона