США отменили некоторые введённые против России санкции

Правительство США разрешило транзакции с РФ, связанные с медицинскими препаратами, удобрениями и продовольствием.

14 июля Соединённые Штаты Америки приняли решение о точечной отмене антироссийских санкций, разрешив проведение операций с Россией касательно закупок удобрений, посевных материалов, продовольствия, медицинских препаратов и оборудования.

В дополнение к разрешению транзакций, согласно заявлению министерства финансов США, американское правительство сняло санкции с Альфа-банка в Казахстане, а также Gazprom Germania.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 