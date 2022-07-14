Эксперты рассказали, как избавиться от фитофторы с помощью гриба трутовика
Чередование настойки такого гриба с зеленой настойкой избавит томаты от этой инфекции полностью.
Способов борьбы с фитофторой предлагается множество. Но есть еще один, проверенный, - с использованием сушеного гриба трутовика.
Для этого нужно 100 гр. измельченного гриба залить 1 л кипятка. Остудить, процедить через марлю.
Через три дня 150 гр. полевого хвоща также залить 1 л воды, кипятить полчаса остудить. Затем разбавить водой в соотношении 1:5.
Чередуя эти два средства, опрыскивать ими растения 1-2 раза в неделю. Обработать все растения и всю землю под ними.
Такой метод очень сильно тормозит развитие болезни. Особенно эффективен способ, если начать бороться с фитофторой в самом начале болезни.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
USA Today: в Сенате США поссорились из-за права на аборт для беременных мужчин
Лидер Соломоновых островов раскрыл детали секретного договора с Китаем
Вучич: Сербия считает мировой войной конфликт Запада и России в Украине
Ученые объяснили, почему одних людей комары кусают больше, а других – меньше
ВСУ нанесли ракетный удар по заводу «Сокол» в Новой Каховке возле Херсона