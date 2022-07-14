Эксперты рассказали, как избавиться от фитофторы с помощью гриба трутовика

Чередование настойки такого гриба с зеленой настойкой избавит томаты от этой инфекции полностью.

Способов борьбы с фитофторой предлагается множество. Но есть еще один, проверенный, - с использованием сушеного гриба трутовика.

Для этого нужно 100 гр. измельченного гриба залить 1 л кипятка. Остудить, процедить через марлю.

Через три дня 150 гр. полевого хвоща также залить 1 л воды, кипятить полчаса остудить. Затем разбавить водой в соотношении 1:5.

Чередуя эти два средства, опрыскивать ими растения 1-2 раза в неделю. Обработать все растения и всю землю под ними.

Такой метод очень сильно тормозит развитие болезни. Особенно эффективен способ, если начать бороться с фитофторой в самом начале болезни.