Добронравов ответил отказом на предложение сниматься в восьмой части "Сватов"

Известный российский актёр Фёдор Добронравов не намерен сниматься в "Сватах-8". Артисту не нравиться, что зрители ассоциируют его исключительно с персонажем сериала Иваном Будько.

Популярный в России актер театра и кино Федор Добронравов ответил отказом на предложение сниматься в продолжении многосерийного телевизионного фильма "Сваты". Об этом рассказал его коллега Николай Пиминов.

Пиминов утверждает, что исполнитель роли Ивана Будько не один раз говорил о том, что устал от данного образа. Фёдор Викторович любит своего героя, который создавался специально под него.

Актеру не по душе тот факт, что фанаты ассоциируют артиста только с персонажем сериала "Сваты".

Коллега артиста отметил, что представить другого исполнителя роли Ивана Будько просто невозможно. По этой причине создатели фильма, весь актёрский состав и, конечно, зрители верят в то, что к моменту запуска съёмок 8-ой части любимого народом сериала, Добронравов передумает.

Ранее сообщалось, что седьмой сезон картины,который вышел в конце 2021 года, станет заключительным. Но недавно в СМИ появились сведения о том, что вскоре будут снимать продолжение.

Украинской актрисе Анне Кошмал, которая также играла в сериале, не понравилось, что новые серии проекта могут снять на территории РФ.

Я хочу, чтобы вы знали: создатели сериала "Сваты" - украинцы. И режиссер этого сериала один - Андрей Яковлев. Он - украинец. Все, что они там себе придумали... Я не знаю.

Украинская артистка из-за спецоперации России на её родине не общается с большей частью актёрского состава "Сватов", поддержавшей действия российских властей.