Дачники рассказали, чем стоит подкормить астильбу в июле

При виде того, как цветет астильба, сразу догадываешься, что такое растение родом из Японии. Не смотря на изящный вид астильбы в уходе неприхотливы и редко поражаются вредителями и болезнями.

Астильба растет у меня на даче в нескольких местах, то у теплицы, то по краю приствольного круга яблонь. Сейчас, когда купили свой дом, хочу к осени собрать астильбы в одном месте.

Смотрится астильба хорошо и в одиночных посадках, но со временем хочется что то изменить. Расти астильба может в полутени, а если это еще и низинка, где не бывает пересушивания почвы от жары, то это для цветка в самый раз.

На таких местах астильба не будет страдать от засухи, которую очень не любит. Когда цветку не хватает влаги, то это заметно по листьям, они будут приобретать коричневатый оттенок, уже не будет прежней зелени.

Чтобы астильба всегда радовала пышным цветением, цветок нужно пересаживать на новое место хотя бы раз в 5 – 6 лет. Обновляется грунт, посадочная лунка заправляется свежим перегноем и удобрениями.

Подкормка астильбы для цветения:

Сейчас почти середина июля, и у меня начинают цвести первые кустики астильбы. Соцветия еще полностью не распустились и сейчас самое время дать астильбе дополнительное питание.

В июле астильбе нужен калий, чтобы получить более пышное цветение. Выбор калийных удобрений есть, можно подкормить и древесной золой, размешав стакан золы в 10 л воды, а можно подкормить и калийной селитрой.

Если подкармливать калийной селитрой, то на 10 л воды берем 1 ст л удобрения, размешиваем и поливаем по 0,5 – 0,7 л под каждый кустик. В таком же объеме вносится и раствор золы.

После того, как астильба закончит цветение, я вокруг кустиков рассыпаю столовую ложку суперфосфата с заделкой удобрения в почву. После этого нужно хорошо пролить вокруг астильбы.

Подкармливать астилбьбу начинают только на второй год после посадки, если вы посадили саженец астильбы этой весной, то подкормки растению не нужны.

Для роста и цветения астильбу достаточно подкармливать 3 раза за сезон, весной, перед или во время цветения, и осенью, за месяц до зимовки. В третью подкормку можно использовать монофосфаткалия, который укрепит корни цветка перед зимовкой.