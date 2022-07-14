Медицинская маска: спасение для здоровья или отмывание денег

С появлением коронавируса маски для людей уже стали чем-то обыденным. Безусловно, везде сейчас требуется носить маску, но вот полезно ли она для здоровья и действительно ли она спасет от вирусов? Попробуем разобраться.

С одной стороны да, Минздрав рекомендует носить маски в общественных местах и соблюдать дистанции. А что по факту?

У многих людей, которые носили без перерыва масли усугубились сердечно-сосудистые проблемы. Таких людей очень много.

Ношение масок стало чем-то привычным и аптеки просто озолотились от наплыва покупателей. И вроде только в России сняли все ограничения по маскам, как случилась новая вспышка.

Исходя из новых исследований, не все могут носить маски и не всем это нужно. Кардиологи из Греции доказали, что ношение масок лишь усугубляет проблемы с сердцем. Такую нагрузку они сравнили наравне с курением.

В эксперименте приняли участие в котором участвовали 40 любителей обычных сигарет, 40 курильщиков, предпочитающих «электронную сигарету» (но не вейп) и столько же некурящих людей. При этом ученые изначально исключили из него людей, у которых уже были диагностированы различные заболевания, которые могли повлиять на сосудистую функцию.

После проведения тестирования у всех пациентов была взята проба угарного газа как людей в масках, так и без них. Результаты были ошеломляющими, т.к. это в своем роде позволяло изменять функции сосудов, а также ухудшать кровообращение.

Исходя из этого, нашение масок также должно быть дозированным, чтобы поберечь свое сердце. Потому что в период пандемий покупка маски может частично вам навредить, и при этом озолотить всю фармацевтическую промышленность.