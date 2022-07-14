Украинские солдаты заняли в качестве пункта дислокации лицей в Николаеве
Российский военачальник Михаил Мизинцев заявил, что солдаты ВСУ заняли здание профессионального лицея в Николаеве.
В четверг, 14 июля 2022 года, генерал-полковник Михаил Мизинцев во время пресс-конференции сообщил, что группа бойцов ВСУ расположилась в здании машиностроительного лицея Николаева.
Помимо этого Мизинцев отметил, что украинские военные разместили на территории учреждения образования военную технику, а также артиллерийские орудия для обстрела инфраструктуры Николаева.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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