Украинские солдаты заняли в качестве пункта дислокации лицей в Николаеве

Российский военачальник Михаил Мизинцев заявил, что солдаты ВСУ заняли здание профессионального лицея в Николаеве.

В четверг, 14 июля 2022 года, генерал-полковник Михаил Мизинцев во время пресс-конференции сообщил, что группа бойцов ВСУ расположилась в здании машиностроительного лицея Николаева.

Помимо этого Мизинцев отметил, что украинские военные разместили на территории учреждения образования военную технику, а также артиллерийские орудия для обстрела инфраструктуры Николаева.