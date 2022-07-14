Ученые объяснили, почему одних людей комары кусают больше, а других – меньше

Иногда два человека находятся рядом, но одного из них комары активно кусают, а другого игнорируют. По слова ученых, на это есть свои причины.

Профессор факультета биологии Вашингтонского университета Джефф Риффелл поясняет, что комары обнаруживают жертву по ее дыханию, в котором содержится углекислый газ. Они включают зрение и начинают искать потенциальную жертву.

Увидев человека, они оценивают его запах. Для комаров одни люди пахнут лучше, чем другие. Насекомых привлекает также определенная температура тела и наличие пота.

Даже цвет одежды имеет значение. Самые привлекательные для комаров оттенки – оранжевый и красный, меньше всего им нравятся белый и зеленый.

Доктор Дезире Лабо, профессор детских инфекционных заболеваний в Стэнфордском университете, говорит, что группа крови тоже играет свою роль.

Прокалывая кожу во время укуса, комар запускает в кровоток человека свою слюну. Организм реагирует на нее как на аллерген, иммунная система начинает выделять гистамин. Это вызывает образование опухоли и зуд.

Специалист рекомендуют промыть место укуса водой с мылом, приложить лед на 10 минут, чтобы снять отек и зуд.

Можно сделать пасту из соды с водой и подержать ее на месте укуса 10 минут, а затем смыть.