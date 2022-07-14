Лидер Соломоновых островов раскрыл детали секретного договора с Китаем

Премьер-министр Соломоновых Островов Манассе Согаваре заявил, что договор его страны с Китаем о безопасности не предполагает строительство военной базы на ее территории.

Согаваре заключил соглашение об обеспечении безопасности с Пекином еще в апреле, но содержание этого документа так и не было обнародовано.

Это вызвало опасения, что Китай планирует построить военную базу на Соломоновых островах всего в 2000 км о северо-восточного побережья Австралии.

Во время встречи лидеров тихоокеанских островных государств Согаваре сказал, что его страна не станет китайским военным плацдармом в южной части Тихого океана.

Он пояснил, что создание военной базы на территории страны автоматически сделает ее врагом, создаст риск возможных военных ударов. Он уточнил, что в соглашении с Китаем ничего не сказано ни о каких военных объектах и учреждениях.

Ранее Согаваре сообщил своему парламенту, что противники китайского пакта угрожали его стране и оскорбляли ее. При этом он прямо не назвал ни Австралию, ни США.

Недавно избранный премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе пообещал увеличить помощь и взаимодействие с островными соседями государства.

Первая в треча Согаваре и Альбанезе состоялась на днях во время саммита лидеров Форума тихоокеанских островов, в котором изначально участвовали 18 островных государств.