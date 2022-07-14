Волочкова снова танцует в мини: очередной позор

Казалось бы ну вот чему удивляться, но Волочкова бьет новые рекорды. Балерина на днях отпраздновала вечеринку о которой решила не только рассказать, но и показать наглядно, чем неприятно удивила вновь публику.

Балерина всегда с размахом старается праздновать вечеринки и жить на полную катушку. При этом знаменитость не всегда ведет себя подобающим образом. Так и теперь. Отгуляв вчера вечеринку она решила наглядно показать, чем она занималась. В связи с этим она выложила в социальные сети видеоролик с мероприятия.

В ролике наглядно было показано, как Анастасия эротично и энергично отплясывает на одной из дачных веранд Подмосковья. Как всегда балерина выглядела очень вульгарно: красное платье, которое мало что прикрывало и высокие каблуки.

«Как же мы вчера вечером повеселились со Светланой Николаевной и ее друзьями! Светланочка умеет устраивать праздники просто так. И дружить умеет по-настоящему», — отметила звезда.

Конечно же за это звезда получила большую волну хейта от аудитории. Многие не просто не оценили ее старания, но также и остались весьма возмущенными, что за разврат она несет на обозрение.

Также критике подверглась и внешность балерины, которая далека от идеала. Многие удивились тому, как будучи при такой профессии у нее совершенно отсутствует женственная фигура и пластика. Однако это совершенно не мешает знаменитости делать то, что она хочет.