ВС РФ: украинские солдаты организовали в Лисичанске ферму по выращиванию марихуаны

Российские солдаты обнаружили в Лисичанске плантацию по промышленному выращиванию марихуаны.

В четверг, 14 июля 2022 года, российские военнослужащие сообщили представителям СМИ, что во время осмотра оставленных позиций солдат ВСУ в Лисичанске обнаружили ферму по промышленному выращиванию конопли.

Примечательно, что солдаты российской армии в здании, где располагалась плантация конопли, нашли ещё и лабораторию для изготовления марихуаны, в которой находились высушенные кусты растения.