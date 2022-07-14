ВС РФ: украинские солдаты организовали в Лисичанске ферму по выращиванию марихуаны
Российские солдаты обнаружили в Лисичанске плантацию по промышленному выращиванию марихуаны.
В четверг, 14 июля 2022 года, российские военнослужащие сообщили представителям СМИ, что во время осмотра оставленных позиций солдат ВСУ в Лисичанске обнаружили ферму по промышленному выращиванию конопли.
Примечательно, что солдаты российской армии в здании, где располагалась плантация конопли, нашли ещё и лабораторию для изготовления марихуаны, в которой находились высушенные кусты растения.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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