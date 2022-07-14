Марио Драги не удалось уйти в отставку, ему отказал президент Италии

Премьер-министр Италии Марио Драги на заседании Совета министров заявил, что уходит в отставку. Однако президент страны не поддержал это решение.

Выпустив соответствующее коммюнике, Драги объяснил, что правительство потеряло поддержку большинства политических сил. По его словам, именно это стало причиной его намерения подать в отставку.

Он напомнил, что с самого начала обещал активную работу правительства до тех пор, пока у него будут реальные возможности выполнить свою программу.

Марио Драги сказал, что старался идти навстречу требованиям, которые выдвигались политическими силами. Однако его усилий оказалось недостаточно.

14 июля «Движение пять звезд», входящее в правящую коалицию, отказалось участвовать в голосовании в Сенате по поводу выделения 23 млрд евро на помощь компаниям и гражданам, пострадавшим от высокой инфляции.

В партии считают некоторые предложенные меры неприемлемыми, хотя не возражают против помощи в целом.

После этого Драги заявил, что сегодняшнее голосование показало, что Коалиции национального единства больше нет.

Но Президент Италии Серджо Матарелла отказался принять отставку премьер-министра. Он предложил Драги выступить в парламенте и дать оценку состоявшегося сегодня заседания Сената.