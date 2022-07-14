Марио Драги не удалось уйти в отставку, ему отказал президент Италии
Премьер-министр Италии Марио Драги на заседании Совета министров заявил, что уходит в отставку. Однако президент страны не поддержал это решение.
Выпустив соответствующее коммюнике, Драги объяснил, что правительство потеряло поддержку большинства политических сил. По его словам, именно это стало причиной его намерения подать в отставку.
Он напомнил, что с самого начала обещал активную работу правительства до тех пор, пока у него будут реальные возможности выполнить свою программу.
Марио Драги сказал, что старался идти навстречу требованиям, которые выдвигались политическими силами. Однако его усилий оказалось недостаточно.
14 июля «Движение пять звезд», входящее в правящую коалицию, отказалось участвовать в голосовании в Сенате по поводу выделения 23 млрд евро на помощь компаниям и гражданам, пострадавшим от высокой инфляции.
В партии считают некоторые предложенные меры неприемлемыми, хотя не возражают против помощи в целом.
После этого Драги заявил, что сегодняшнее голосование показало, что Коалиции национального единства больше нет.
Но Президент Италии Серджо Матарелла отказался принять отставку премьер-министра. Он предложил Драги выступить в парламенте и дать оценку состоявшегося сегодня заседания Сената.
Опубликовано: Светлана Репина
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