Reuters: бывшая жена Дональда Трампа Ивана умерла в возрасте 73 лет
Жена Дональда Трампа Ивана скончалась в возрасте 73-лет, о чём рассказал сам политик.
Поздно вечером 14 июля американские новостные агентства Reuters и ABC сообщили, что Ивана Трамп, первая жена экс-президента США Дональда Трампа, скончалась на семьдесят четвёртом году жизни.
Данную информацию также подтвердил сам Дональд Трамп, с которым его экс-супруга Ивана пробыла в браке с 1977 по 1992, после чего пара развелась, но сохранила дружеские отношения.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
USA Today: в Сенате США поссорились из-за права на аборт для беременных мужчин
Генсек ООН Гутерриш осудил ракетный удар армии России по Виннице
Вучич: Сербия считает мировой войной конфликт Запада и России в Украине
CNN: Президент Бразилии нашёл решение конфликта на Украине
ВСУ нанесли ракетный удар по заводу «Сокол» в Новой Каховке возле Херсона