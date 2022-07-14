Reuters: бывшая жена Дональда Трампа Ивана умерла в возрасте 73 лет

Жена Дональда Трампа Ивана скончалась в возрасте 73-лет, о чём рассказал сам политик.

Поздно вечером 14 июля американские новостные агентства Reuters и ABC сообщили, что Ивана Трамп, первая жена экс-президента США Дональда Трампа, скончалась на семьдесят четвёртом году жизни.

Данную информацию также подтвердил сам Дональд Трамп, с которым его экс-супруга Ивана пробыла в браке с 1977 по 1992, после чего пара развелась, но сохранила дружеские отношения.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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