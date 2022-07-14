Deutsche Bank сообщает, что зимой немцы могут перейти на отопление домов дровами

Аналитики Deutsche Bank считают, что из-за ограничений поставок газа из России в Европу немецкие домохозяйства могут перейти на дрова для отопления.

В банке полагают, что потребление газа в Германии снизится на 10% в сравнении с 2021 годом в связи с экономией частных домохозяйств и высокими ценами на газ. В энергетическом секторе заменой газу могут стать лигнит и уголь.

Вместе с тем эксперты признают, что ситуация с поставками их других стран и уровнем спроса остается неопределенной. На фоне ситуации на Украине стабильность потоков природного газа в будущем пока под вопросом.

Из-за отказа оплачивать газ в рублях, Россия уже сократила его поставки в Польшу и Болгарию. В Евросоюзе растет обеспокоенность по поводу невозможности обеспечить достаточное количество энергоресурсов без альтернативного источника.

Эксперты считают, что переход немцев на дровяное отопление домов снизить общий уровень спроса на газ в стране.

Подобные случаи уже были. Например, прошлой зимой из-за отключения электроэнергии жители Техаса вынуждены были топить дровами.

В Deutsche Bank отмечают, что экономия и замещение уже сократили потребление газа в Германии более чем на 14% за первые пять месяцев 2022 года.

Однако в такой ситуации есть риск, что некоторые немецкие предприятия закроются из-за роста цен на электроэнергию.