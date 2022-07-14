Лукашенко: Украина потеряна с момента отказа от славянской идентичности

Александр Лукашенко утверждает, что Украина отказалась от своего славянского самосознания, после чего стала потерянной страной.

На открытии Славянского Базара 14 июля традиционно выступил Александр Лукашенко, который сообщил, что Украина стала потерянной страной ещё задолго до решения Владимира Путина объявить специальную военную операцию Киеву.

По мнению Лукашенко, причиной начала СВО на Украине послужило решение её правительства и народа отказаться от своей традиционно славянской идентичности.