Reuters: Ивана Трамп скончалась на 74 году жизни
Экс-президент США сообщил о смерти своей первой жены Иваны Трамп на 74 году жизни.
14 июля международное новостное агентство Reuters сообщило, ссылаясь на Дональда Трампа, о смерти первой жены экс-президента США Трампа предпринимательницы и бывшей фотомодели Иваны Трамп.
Ивана прожила с Дональдом Трампом в браке пятнадцать лет. Люди, которые хорошо знали бывшую жену Трампа, характеризовали её как харизматичную карьеристку и настоящего трудоголика, которая помогла Дональду Трампу добиться успеха.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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