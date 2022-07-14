Reuters: Ивана Трамп скончалась на 74 году жизни

Экс-президент США сообщил о смерти своей первой жены Иваны Трамп на 74 году жизни.

14 июля международное новостное агентство Reuters сообщило, ссылаясь на Дональда Трампа, о смерти первой жены экс-президента США Трампа предпринимательницы и бывшей фотомодели Иваны Трамп.

Ивана прожила с Дональдом Трампом в браке пятнадцать лет. Люди, которые хорошо знали бывшую жену Трампа, характеризовали её как харизматичную карьеристку и настоящего трудоголика, которая помогла Дональду Трампу добиться успеха.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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