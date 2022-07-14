Байден: США будут поддерживать Украину в надежде на стратегический провал РФ

Джо Байден заверил, что правительство США будет поддерживать Украину в дальнейшем, ожидая поражения России.

В ходе своего первого визита в Израиль в рамках большого турне по странам Ближнего Востока Джозеф Байден публично заявил, что он и правительство Соединённых Штатов намереваются и далее оказывать поддержку Украине.

При этом Джо Байден отметил, что в Вашингтоне и столицах других западных государств будут ожидать стратегического провала России, который позволит Украине победить в спецоперации.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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