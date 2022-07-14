Количество китайских студентов в университетах Великобритании вызывает опасения экспертов
За три года количество китайских студентов и абитуриентов в британских университетах выросло на 60% до 31 400 человек. Это вызывает озабоченность по некоторым причинам.
Увеличение спроса со стороны Китая связано с тем, что количество европейцев, желающих учиться в Великобритании, существенно снизилось. С 2019 по 2022 год оно сократилось на 54%.
Это произошло из-за Brexit, а также из-за высокой платы за обучение. В итоге в университеты Великобритании подали заявки 550 000 местных студентов и 135 000 иностранных.
Однако в такой ситуации возникает риск чрезмерной зависимости британских университетов от Китая в плане финансирования.
Директор Института политики в области высшего образования Ник Хилман говорит, что это подвергает университеты серьезному риску изменения геополитики.
Плата за обучение иностранных студентов используется для перекрестного субсидирования исследований. Если отношения между Великобританией и Китаем осложнятся, продолжение этих исследований окажется под угрозой.
Исполнительный директор Sinorbis Николас Чу считает, что количество заявок на поступление в британские университеты из Китая будет расти.
Одна из причин – более простой процесс получения визы, чем во многих других государствах.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
USA Today: в Сенате США поссорились из-за права на аборт для беременных мужчин
Генсек ООН Гутерриш осудил ракетный удар армии России по Виннице
Вучич: Сербия считает мировой войной конфликт Запада и России в Украине
CNN: Президент Бразилии нашёл решение конфликта на Украине
ВСУ нанесли ракетный удар по заводу «Сокол» в Новой Каховке возле Херсона