Количество китайских студентов в университетах Великобритании вызывает опасения экспертов

За три года количество китайских студентов и абитуриентов в британских университетах выросло на 60% до 31 400 человек. Это вызывает озабоченность по некоторым причинам.

Увеличение спроса со стороны Китая связано с тем, что количество европейцев, желающих учиться в Великобритании, существенно снизилось. С 2019 по 2022 год оно сократилось на 54%.

Это произошло из-за Brexit, а также из-за высокой платы за обучение. В итоге в университеты Великобритании подали заявки 550 000 местных студентов и 135 000 иностранных.

Однако в такой ситуации возникает риск чрезмерной зависимости британских университетов от Китая в плане финансирования.

Директор Института политики в области высшего образования Ник Хилман говорит, что это подвергает университеты серьезному риску изменения геополитики.

Плата за обучение иностранных студентов используется для перекрестного субсидирования исследований. Если отношения между Великобританией и Китаем осложнятся, продолжение этих исследований окажется под угрозой.

Исполнительный директор Sinorbis Николас Чу считает, что количество заявок на поступление в британские университеты из Китая будет расти.

Одна из причин – более простой процесс получения визы, чем во многих других государствах.