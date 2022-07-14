Президент Италии Маттарелла заблокировал отставку Марио Драги

Итальянский президент Серджо Маттарелла заявил, что не принимает просьбу об отставке от премьер-министра страны Марио Драги.

Премьер-министр Италии Марио Драги выступил на заседании Сената республики, где депутаты подняли вопрос о недоверии к правительству из-за принятых экономических мер по поддержке населения. Несмотря на то, что правительство сохранило вотум доверия, Марио Драги заявил, что подаёт в отставку.

Позднее премьер-министр Драги сообщил о своей отставке президенту Италии Серджо Маттарелле, который заблокировал решение премьера, не дав ему уйти добровольно.