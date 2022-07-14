Диетологи рассказали о неожиданных последствиях употребления бананов

Человечество ест бананы практически с первых дней своего появления. Это фрукт положительно влияет сразу на несколько систем организма.

Диетолог Лиза Ричардс отмечает, что в среднем банане содержится 13%  суточной потребности человека в марганце. 

Этот элемент необходим для выработки коллагена, который отвечает за состояние кожи. Банан помогает сохранить молодость и предотвратить образование морщин.

Благодаря содержанию особого резистентного крахмала, банан улучшает пищеварение и благотворно влияет на здоровье кишечника.

В этом фрукте также есть электролиты, которые поддерживают баланс влаги и предотвращает мышечные спазмы, т.е. судороги.

За счет высокого содержания калия, банан успешно борется с повышенным содержанием натрия, который поступает в организм с солью. Это важно для нормализации давления и поддержания здоровья сердца.

Бананы помогают похудеть, поскольку содержат клетчатку и антиоксиданты. Они помогают надолго сохранить чувство сытости и отбивают тягу сладкому.  

Несмотря на высокое содержание  сахара по сравнению с другими фруктами, банан вполне можно считать полезным перекусом.

Опубликовано: Светлана Репина

 

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