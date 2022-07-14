CNN: Президент Бразилии нашёл решение конфликта на Украине

Президент Бразилии Жаир Болсонару рассказал о возможном пути решения украинского конфликта.

14 июля президент Бразилии Жаир Болсонару в своём интервью для телеканала CNN поделился своим видением окончания специальной военной операции Российской Федерации на Украине.

По мнению Болонару, конфликт на Украине очень похож на конфликт за Фолклендские острова между Аргентиной и Соединённым Королевством Великобритании, который решился благодаря капитуляции Аргентины. Жаир Болсонару пообещал, что обязательно лично предложит Зеленскому пойти по пути разрешения фолклендского конфликта Аргентины.