Генсек ООН Гутерриш осудил ракетный удар армии России по Виннице

Антониу Гутерриш сообщил, что в ООН осуждают российский ракетный удар по территории украинской Винницы.

Пресс-служба офиса генерального секретаря ООН сообщает, что лидер организации Антониу Гутерриш осуждает ракетный удар российской армии по городу Винница на Украине, жертвами которого стали 22 человека включая малолетнего ребёнка.

В свою очередь Министерство обороны России и журналистка Маргарита Симоньян опровергает атаку по гражданской инфраструктуре Винницы, утверждая, что удар был нанесён по временному пункту дислокации ВСУ в городе.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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