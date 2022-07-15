В Чили выловили сельдяного короля, считающегося предвестником катастроф

Чилийские рыбаки словили пятиметровую ремень-рыбу, которая живёт на глубине в тысячу метров.

14 июля ряд зарубежных СМИ сообщили об обнаружении чилийскими рыбаками гигантского сельдяного короля, который считается вестником страшных катаклизм, так как крайне редко поднимается на поверхность с морского дна.

Правительство Чили заявило о том, что в ближайшее время будет проведено расследование, чтобы определить точную причину по который ремень-рыба поднялась с глубины в тысячу метров.