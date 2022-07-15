Япония собирается ввести в эксплуатацию 9 ядерных реакторов этой зимой
Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что нынешней зимой в стране планируется ввести в эксплуатацию 9 ядерных реакторов, чтобы справиться с дефицитом электроэнергии.
Во время пресс-конференции он отметил, что этой зимой Япония может столкнуться с недостатком электроэнергии, и эту ситуацию нужно предотвратить.
Кисида сказал, что девять ядерных реакторов покроют примерно 10% энергопотребления страны. Проблемы с электроснабжением возникли в Японии уже этим летом.
Причинами проблем с электроэнергией стали экстремальные погодные условия, вывод их эксплуатации старых станций, задержки пусков ядерных реакторов, остановленных после катастрофы на Фукусиме в 2011 году.
Кроме того, Японии приходится сокращать использование российских источников энергии из-за ситуации на Украине.
После Фукусимы все 33 действующих ядерных реактора в Японии были перезапущены в соответствии с правилами безопасности. Некоторые из них отключили ля технического обслуживания.
Семь энергоблоков получили разрешение национального ядерного регулятора на возобновление работы, но не были запущены из-за необходимости модернизации.
Кисида требует ускорить перезапуск объектов, но это занимает определенное время из-за жесткого процесса регулирования.
Опубликовано: Светлана Репина
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