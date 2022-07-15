Посольство США в Киеве просит американцев немедленно уехать из страны
Американское посольство в Киеве просит граждан США незамедлительно покинуть Украину.
Пресс-служба посольства Соединённых Штатов в Киеве опубликовала сообщение, призывающее американских граждан отказаться от идеи поездки на Украину до завершения специальной военной операции армии России, стартовавшей 24 февраля.
Также в посольстве США обратились к американцам, уже находящимся на Украине, призвав их немедленно покинуть эту страну наземными видами транспорта.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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