Посольство США в Киеве просит американцев немедленно уехать из страны

Американское посольство в Киеве просит граждан США незамедлительно покинуть Украину.

Пресс-служба посольства Соединённых Штатов в Киеве опубликовала сообщение, призывающее американских граждан отказаться от идеи поездки на Украину до завершения специальной военной операции армии России, стартовавшей 24 февраля.

Также в посольстве США обратились к американцам, уже находящимся на Украине, призвав их немедленно покинуть эту страну наземными видами транспорта.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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