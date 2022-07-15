British Airways отменила пассажирам стыковочный рейс, когда самолет уже был в воздухе

Три пассажира British Airways рассказали, что во время полета им пришли электронные письма от авиакомпании, в которых говорилось об отмене стыковочного рейса.

Эти люди летели из США в Шотландию, чтобы посмотреть турнир по гольфу British Open в Эдинбурге. Они вылетели из Остина в штате Техас, а в лондонском аэропорту Хитроу должны были пересесть на стыковочный рейс к месту назначения.

Но по пути в Хитрой им сообщили об отмене рейса в Эдинбург. Как оказалось, электронные письма были отправлены сразу после вылета их самолета.

Пассажиры прочитали письма уже после приземления в Хитроу, всего за два часа до запланированного вылета второго самолета.

Причину отмены стыковочного рейса в письме не указали. Пассажирам предложили перебронировать вылет, запросить возмещение или использовать стоимость своих билетов в качестве кредитов для будущих перелетов.

Пассажиры не смогли ни перебронировать рейс, ни получить свой багаж. В итоге они отправились в Эдинбург без вещей на поезде.

Этим людям пообещали компенсировать стоимость отмененного рейса и билетов на поезд, а также некоторые траты на одежду и косметику. Но пока они не получили никакой компенсации.

11 июля Хитроу попросил авиакомпании отменить 61 рейс, запланированный на этот день, в связи с большим пассажиропотоком.