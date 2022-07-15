Минфин США разрешил сделки с РФ в сфера лекарств и продовольствия

Министерство финансов США разрешило осуществлять транзакции с Россией в сфере медицины и продуктов питания.

15 июля пресс-служба Минфина Соединённых Штатов объявила о снятии ряда санкций против России, которые были введены после страна спецоперации на Украине. Теперь в Вашингтоне разрешили осуществлять с Россией ряд ранее запрещённых транзакций.

Согласно распоряжению американского Министерства финансов, США одобрили проведение сделок с Россией в сфере удобрений, продуктов питания, лекарств и медицинского оборудования.