ООН предупреждает, что Европе грозит демографический кошмар

Новые прогнозы ООН указывают на приближение Европы к демографическому кошмару из-за пандемии и старения населения.

Коронавирус вызвал сокращение рабочей силы и увеличение числа пожилых людей, которым нужна поддержка. Пандемия усугубила серьезное замедление роста населения, связанного с падением рождаемости и увеличением смертности.

В ООН отмечают, что рождаемость уменьшилась из-за неопределенности по поводу самой болезни и ее экономических последствий, нарушения брачных моделей, сбоях в доступе к охране репродуктивного здоровья.

Во всем мире растет ожидаемая продолжительность жизни. Ожидается, что население планеты достигнет ее пика в 2080 году, а не в следующем веке, как прогнозировалось ранее.

50 лет назад у среднестатистической женщины было пятеро детей. Сейчас показатель чуть выше двух, что является необходимым для поддержания стабильного уровня населения.

В Европе этот показатель составляет всего 1,5 ребенка. Численность жителей Италии сокращается на 0,3% в этом десятилетии, а на следующее прогнозируется снижение на 0,4%.

В Германии ожидается сокращение численности населения на 0,1% в год до конца десятилетия. При этом население трудоспособного возраста будет сокращаться еще быстрее.

В ООН предупреждают, что население стареет очень быстро. Пятая часть людей в Европе и Северной Америке сейчас старше 65 лет, а к 2050 году их будет уже около четверти.