Верещук призвала страны Запада поставить Украине системы ПРО
Вице-премьер Украины Ирина Верещук просит западные страны как можно скорее поставить Украине системы ПРО.
15 июля вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук обратилась в своём Telegram-канале к лидерам Западного мира с просьбой о экстренной поставке Украине средств противоракетной обороны.
Верещук объясняет свою мольбу о помощи произошедшим вчера, 14 июля 2022 года, высокоточным ракетным ударом ВС РФ по Дому офицеров в Виннице, где находился пункт дислокации ВСУ.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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