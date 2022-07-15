Верещук призвала страны Запада поставить Украине системы ПРО

Вице-премьер Украины Ирина Верещук просит западные страны как можно скорее поставить Украине системы ПРО.

15 июля вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук обратилась в своём Telegram-канале к лидерам Западного мира с просьбой о экстренной поставке Украине средств противоракетной обороны.

Верещук объясняет свою мольбу о помощи произошедшим вчера, 14 июля 2022 года, высокоточным ракетным ударом ВС РФ по Дому офицеров в Виннице, где находился пункт дислокации ВСУ.