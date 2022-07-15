Премьер-министр Японии обвиняет полицию в смерти Синдзо Абэ
Премьер-министр Японии Фумио Кисида, что Синдзо Абэ погиб из-за недостаточной защиты полиции. По его словам, в той ситуации была проблема с мерами безопасности.
Один из самых влиятельных политиков Японии, бывший премьер-министр Синдзо Абэ был убит на прошлой неделе во время публичного выступления в городе Нара.
На видео и фото с места инцидента видно, что стрелок очень близко подошел к Абэ сзади, а охранники находились в основном спереди.
Кисида сказал, что сейчас идет расследование, по итогам которого будут сделаны соответствующие выводы.
Он призвал провести тщательную проверку, исправить все, что необходимо, изучить опыт других стран.
Подозреваемого арестовали сразу после стрельбы. Он признался в совершенном преступлении и рассказал, что накануне отказался от плана застрелить Абэ в другом городе, поскольку на входе проверяли сумки.
Причиной своего поступка он назвал ненависть к религиозной группе, с которой якобы был связан Абэ. Речь идет о Церкви Объединения.
Мать подозреваемого сделала крупное пожертвование этой организации, которое разорило семью.
Опубликовано: Светлана Репина
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