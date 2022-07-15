CNN: президент Бразилии Болсонару просит Зеленского подписать капитуляцию Украины
Бразильский президент Жаир Болсонару сообщил, что намеревается попросить Владимира Зеленского подписать акт о капитуляции Украины перед Россией.
15 июля президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил, что в скором времени намеревается поговорить с Владимиром Зеленским, обсудив с ним будущее Украины. Болсонару напомнил о судьбе Фолклендских островов: когда в 1982 году там высадились войска Великобритании, Аргентина подписала акт о капитуляции.
По мнению Жаира Болсонару, Зеленскому необходимо срочно последовать примеру Аргентины и пойти на мировую, сдавшись войскам России, тем самым окончив боевые действия в своей стране.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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