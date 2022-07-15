Глава «Вкусно — и точка» объяснил отсутствие картофеля фри в ресторанах

Генеральный директор сети ресторанов "Вкусно - и точка" Олег Пароев рассказал, почему в его сети быстрого питания больше нет картофеля фри.

Глава компании "Вкусно - и точка" Олег Пароев утверждает, что все основные зарубежные поставщики картофеля в Россию отказались представлять свой картофель фри бывшему ресторану "Макдоналдс" на территории РФ.

При этом Пароев подчеркнул, что картофель фри во "Вкусно - и точка" делается из особых сортов, урожайность которых в России в текущем году не является результативной.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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