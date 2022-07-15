В кафе, открывшихся в России после McDonald's, запретили фотографировать

В сети появился список правил из ресторана «Вкусно и точка», открывшегося в России вместо McDonald's. Там есть запрет на фотографирование.

Правила также запрещают находиться в ресторане на роликовых коньках и использовать нецензурную лексику.

Сообщается, что список правил выставлен в ресторане на всеобщее обозрение. Представитель «Вкусно и точка» рассказал журналистам, что ограничения на фотографирование действительно существуют.

Он пояснил, что эта мера введена для соблюдения требований безопасности и предотвращения фотографирования других посетителей.

Он пообещал, что клиентам разрешат делать фото или снимать видео за своим столом. Но если пожалуются другие посетители, будут приняты меры. Запрещено также фотографировать работников заведения.

Информация о запретах появилась всего через несколько дней после того, как в сети появились фото булочек для гамбургеров с плесенью и просроченного соуса.

Авторы снимков уверяют, что все это им продали в ресторане «Вкусно и точка». Кроме того, заведения на днях прекратили продажу картофеля фри, объяснив это дефицитом продукции.

В связи с ситуацией на Украине McDonald's прекратил работу в России. Большинство ресторанов сети выкупил Александр Говор, с 12 июня в их помещениях начали открываться азведения «Вкусно и точка».