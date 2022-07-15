В кафе, открывшихся в России после McDonald's, запретили фотографировать
В сети появился список правил из ресторана «Вкусно и точка», открывшегося в России вместо McDonald's. Там есть запрет на фотографирование.
Правила также запрещают находиться в ресторане на роликовых коньках и использовать нецензурную лексику.
Сообщается, что список правил выставлен в ресторане на всеобщее обозрение. Представитель «Вкусно и точка» рассказал журналистам, что ограничения на фотографирование действительно существуют.
Он пояснил, что эта мера введена для соблюдения требований безопасности и предотвращения фотографирования других посетителей.
Он пообещал, что клиентам разрешат делать фото или снимать видео за своим столом. Но если пожалуются другие посетители, будут приняты меры. Запрещено также фотографировать работников заведения.
Информация о запретах появилась всего через несколько дней после того, как в сети появились фото булочек для гамбургеров с плесенью и просроченного соуса.
Авторы снимков уверяют, что все это им продали в ресторане «Вкусно и точка». Кроме того, заведения на днях прекратили продажу картофеля фри, объяснив это дефицитом продукции.
В связи с ситуацией на Украине McDonald's прекратил работу в России. Большинство ресторанов сети выкупил Александр Говор, с 12 июня в их помещениях начали открываться азведения «Вкусно и точка».
Опубликовано: Светлана Репина
-
Аналитики рассказали, что нужно знать людям, которые летят в Европу этим летом
После отмены ограничений, связанных с COVID-19, люди снова начинают активно путешествовать. Но быстрое восстановление спроса на поездки происходит в условиях нехватки сотрудников в аэропортах и на авиалиниях.Подробнее...
-
Погранслужба США задержала жительницу Австралии, чтобы выяснить, делала ли она недавно аборт
The Guardian Australia сообщает, что австралийка Мадоллин Гурли была задержана по время путешествия через США и допрошена американским пограничником по поводу того, делали ли она недавно аборт.Подробнее...
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
USA Today: в Сенате США поссорились из-за права на аборт для беременных мужчин
МИД РФ: односторонние санкции США приведут к глобальной рецессии на Западе
Вучич: Сербия считает мировой войной конфликт Запада и России в Украине
Массовое использование солнечных батарей в Калифорнии обернулось серьезной опасностью
ВСУ нанесли ракетный удар по заводу «Сокол» в Новой Каховке возле Херсона