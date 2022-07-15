Посольство России в Бразилии взорвало посылку со странным содержимым
Российское посольство в Бразилии получило странную посылку от неизвестного отправителя.
15 июля дипломаты посольства России в Бразилии, находившиеся на рабочем месте, получили странную посылку без обратного адреса. В посылке находились шахтёрская каска и фонарик без сопроводительной записки.
Прибывшие на место событий полицейские произвели контролируемый подрыв содержимого посылки, после чего начали изучать обстоятельства её получения российским посольством.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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