Посольство России в Бразилии взорвало посылку со странным содержимым

Российское посольство в Бразилии получило странную посылку от неизвестного отправителя.

15 июля дипломаты посольства России в Бразилии, находившиеся на рабочем месте, получили странную посылку без обратного адреса. В посылке находились шахтёрская каска и фонарик без сопроводительной записки.

Прибывшие на место событий полицейские произвели контролируемый подрыв содержимого посылки, после чего начали изучать обстоятельства её получения российским посольством.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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