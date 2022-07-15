Дональд Трамп принял решение об участии в выборах на пост президента США

Трамп заявил, что принял решение относительно своего участия в новых выборах американского президента.

15 июля экс-президент США Дональд Трамп дал интервью местному новостному агентству "Intelligencer — New York", где сообщил, что принял решение о своём участии в выборах на пост нового главы американского государства.

При этом Трамп отказался уточнять, какое именно решение он принял, заверив, что сообщит о желании или нежелании бороться за должность президента США после или до промежуточных выборов в Конгресс.