Дональд Трамп принял решение об участии в выборах на пост президента США
Трамп заявил, что принял решение относительно своего участия в новых выборах американского президента.
15 июля экс-президент США Дональд Трамп дал интервью местному новостному агентству "Intelligencer — New York", где сообщил, что принял решение о своём участии в выборах на пост нового главы американского государства.
При этом Трамп отказался уточнять, какое именно решение он принял, заверив, что сообщит о желании или нежелании бороться за должность президента США после или до промежуточных выборов в Конгресс.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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