Массовое использование солнечных батарей в Калифорнии обернулось серьезной опасностью

Более 20 лет назад Калифорния стала первым штатом, где активно продвигалось использование солнечных батарей на крышах. Сегодня из-за этого возникли серьезные проблемы.

С 2006 года местные власти предпринимали усилия, чтобы стимулировать граждан к использованию солнечных батарей.

Домовладельцам предоставляли субсидии, но никто не задумывался о планах по утилизации. В результате в Калифорнии появилось более 1,3 млн таких панелей.

На данный момент большинство из них близки к концу своего жизненного цикла, который составляет 25 лет. Часть панелей оказалась на свалках.

В солнечных батареях содержатся компоненты, в которых есть кадмий, селен и другие тяжелые металлы. Они загрязняют почву и грунтовые воды.

Докторант в области материаловедения в Университете Аризоны Натали Клик говорит, что люди не понимают опасности электроники, не задумываются о наличии в них токсичных веществ.

Исходя из данных Международного агентства по возобновляемым источникам энергии, перерабатывается только 1 из 10 панелей.

Вопросы обращения с токсичными отходами так и не были решены, и теперь регулирующие органы не могут справиться с ситуацией.