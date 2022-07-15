Массовое использование солнечных батарей в Калифорнии обернулось серьезной опасностью
Более 20 лет назад Калифорния стала первым штатом, где активно продвигалось использование солнечных батарей на крышах. Сегодня из-за этого возникли серьезные проблемы.
С 2006 года местные власти предпринимали усилия, чтобы стимулировать граждан к использованию солнечных батарей.
Домовладельцам предоставляли субсидии, но никто не задумывался о планах по утилизации. В результате в Калифорнии появилось более 1,3 млн таких панелей.
На данный момент большинство из них близки к концу своего жизненного цикла, который составляет 25 лет. Часть панелей оказалась на свалках.
В солнечных батареях содержатся компоненты, в которых есть кадмий, селен и другие тяжелые металлы. Они загрязняют почву и грунтовые воды.
Докторант в области материаловедения в Университете Аризоны Натали Клик говорит, что люди не понимают опасности электроники, не задумываются о наличии в них токсичных веществ.
Исходя из данных Международного агентства по возобновляемым источникам энергии, перерабатывается только 1 из 10 панелей.
Вопросы обращения с токсичными отходами так и не были решены, и теперь регулирующие органы не могут справиться с ситуацией.
Опубликовано: Светлана Репина
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Массовое использование солнечных батарей в Калифорнии обернулось серьезной опасностью
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