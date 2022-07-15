Аналитики рассказали, что нужно знать людям, которые летят в Европу этим летом
После отмены ограничений, связанных с COVID-19, люди снова начинают активно путешествовать. Но быстрое восстановление спроса на поездки происходит в условиях нехватки сотрудников в аэропортах и на авиалиниях.
По информации сайта бронирования Expedia, только за последнюю неделю количество поисковых запросов по международным направлениям выросло в разы.
Чтобы избежать отмен и задержек рейсов, аэропорты вводят ограничения на количество пассажиров, которое могут принять этим летом.
Например, лондонский аэропорт Хитроу готов принять не более 100 000 пассажиров в день. В связи с этим перевозчикам было предложено сократить продажу билетов.
В Гатвике будут принимать 825-850 рейсов в день. В аэропорту Амстердама Схипхол не хватает сотрудников, появляются огромнее очереди пассажиров, поэтому их количество будет ограничено 67 500 в июле и 72 500 – в августе.
Проблема заключается не только в нехватке пилотов, но и в дефиците другого персонала, например, грузчиков, сотрудников службы безопасности.
Lufthansa Airlines предупредила пассажиров, что уровень спроса не соответствует обычному для компании уровню надежности.
Тем временем пилоты SAS объявили забастовку. В европейской бюджетной авиакомпании EasyJet тоже ожидают забастовки летных экипажей по всей Испании.
Опубликовано: Светлана Репина
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