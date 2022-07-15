Аналитики рассказали, что нужно знать людям, которые летят в Европу этим летом

После отмены ограничений, связанных с COVID-19, люди снова начинают активно путешествовать. Но быстрое восстановление спроса на поездки происходит в условиях нехватки сотрудников в аэропортах и на авиалиниях.

По информации сайта бронирования Expedia, только за последнюю неделю количество поисковых запросов по международным направлениям выросло в разы.

Чтобы избежать отмен и задержек рейсов, аэропорты вводят ограничения на количество пассажиров, которое могут принять этим летом.

Например, лондонский аэропорт Хитроу готов принять не более 100 000 пассажиров в день. В связи с этим перевозчикам было предложено сократить продажу билетов.

В Гатвике будут принимать 825-850 рейсов в день. В аэропорту Амстердама Схипхол не хватает сотрудников, появляются огромнее очереди пассажиров, поэтому их количество будет ограничено 67 500 в июле и 72 500 – в августе.

Проблема заключается не только в нехватке пилотов, но и в дефиците другого персонала, например, грузчиков, сотрудников службы безопасности.

Lufthansa Airlines предупредила пассажиров, что уровень спроса не соответствует обычному для компании уровню надежности.

Тем временем пилоты SAS объявили забастовку. В европейской бюджетной авиакомпании EasyJet тоже ожидают забастовки летных экипажей по всей Испании.