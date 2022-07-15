Глава НАТО поспорил с депутатом Европарламента по поводу Китая

Ирландский депутат Европарламента Мик Уоллес заявил, что Европе следует жить в мире с Китаем и уважать тот факт, что два торговых гиганта придерживаются разных ценностей. Ему ответил глава НАТО.

Столтенберг сказал, что уважает отличия Китая от Евросоюза и его родной страны Норвегии. При этом он подчеркнул, что напористое поведение китайской стороны нельзя игнорировать.

На это Уоллес ответил, что действия Китая по отношению к остальному миру носят не наступательный, а оборонительный характер.

Руководитель НАТО категорически не согласился с этим мнением, напомнив о недавних военных действиях КНР в Южно-Китайском море и некоторых других местах.

Столтенберг предложил оппоненту подумать, почему Китай вкладывает деньги в ядерное оружие большой дальности и зачем развертывает новые подводные лодки.

Он также отметил, что стратегическое партнерство Пекина с Москвой создает новые угрозы для стран НАТО, поэтому концепция альянса теперь направлена на сдерживание вызовов, которые Китай бросает его ценностям и безопасности.

Глава альянса обвинил Китай в использовании широкого спектра политических, экономических и военных инструментов для увеличения своего глобального присутствия и проецирования мощи.

Столтенберг рассказал, что НАТО будет сотрудничать с ЕС. Он пояснил, что ЕС и НАТО — это две разные организации, но у них много общих проблем, одни и те же соседи, поэтому требуется более тесное сотрудничество.