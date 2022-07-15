Агрономы объяснили, чем опрыскивать томаты в июле, что бы увеличить урожай

Без специальной обработки помидоры дают скромный урожай, а иногда растения могут даже погибнуть. Чтобы этого не произошло, нужно проводить подкормки по листу по определенной схеме.

Правильно подобранный состав для опрыскивания решает сразу несколько проблем. На кустах увеличивается количество завязей, ускоряется рост растения, увеличивается его плодоношение.

Первая подкормка по листу проводится раствором мочевины с водой. Если листья растения бледнеют, в этот состав нужно добавить сульфат магния.

Обработку кустов необходимо проводить при выявлении насеокмых-вредителей. От белокрылки помогает Биоверт или Фитоверм, от паутинного клеща – Актара или Антиклещ.

После появления завязей кусты опрыскивают фосфорными и калийными препаратами, по мере необходимости используют раствор медного купороса.

В июле начинается плодоношение, поэтому нужно использовать натуральные средства. Это может быть раствор молочной сыворотки, препараты с медью от фитофтороза и бурой пятнистости, бордоская жидкость.

Для опрыскивания молочной сывороткой ее нужно развести водой, добавить древесную золу и йод.

Устранить дефицит кальция помогает кальциевая селитра. Дважды в месяц кусты необходимо обрабатывать составами из нитроаммофоски и древесной золы.