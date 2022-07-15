Опытные садоводы посоветовали, как правильно хранить клубни георгинов зимой

Клубни георгинов нужно выкапывать и хранить зимой в доме или квартире. Если соблюдать правила хранения, в следующем сезоне растение порадует роскошными цветами.

Выкопанные клубни необходимо аккуратно очистить от прилипшей земли и промыть проточной водой. Отростки на каждом из них нужно укоротить.

Корневища георгинов разделяют, а стебли срезают практически до основания. На каждом из корешков должна остаться парные почки.

Далее клубни дезинфицируют раствором марганцовки, чтобы избежать заселения грибков и процессов гниения. После этого их хорошо просушивают.

Для хранения в домашних условиях клубни можно окунуть в расплавленный парафин. В таком виде их можно хранить в кладовке или на лоджии.

Другой вариант оболочки для хранения – глина. Ее нужно развести водой, обмакнуть в этот раствор каждый клубень, просушить до появления корочки и разложить по ящикам.

Можно упаковать клубни в пищевую пленку или полиэтиленовые пакеты, но перед этим их нужно обработать коллоидной серой. В пакеты засыпается торф, после чего их герметично завязывают.

Все перечисленные способы позволяют сохранить георгины до посадки в новом сезоне даже без погреба и подвала.