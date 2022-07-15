Фермеры объяснили, почему на кабачках бывает много пустоцветов и как это исправить

Даже самые крепкие и качественные кусты кабачков не принесут урожая, если пустоцветов на них больше, чем завязей. В такой ситуации нужно найти причину и устранить ее.

Чаще всего обилие пустоцветов наблюдается на кабачках, выращенных из семян, которые были собраны в прошлом году. С 2-3-летними семенами такая проблема возникает значительно реже.

Причиной появления пустоцветов может быть чересчур обильный полив до начала плодоношения. На этом этапе растения нужно поливать умеренно.

Проще всего дожидаться, когда верхний слой грунта подсохнет, и только тогда производить полив. Это позволит избежать застоя воды у корней.

В жару кабачки перестают опыляться, и тогда на них появляются пустоцветы. От этой проблемы нет средства, кроме как подождать нормальной погоды.

Цветы без плодоношения характерны для загущенных посадок. Растения нужно сажать на определенном расстоянии, чтобы им было достаточно места.

Недостаток питательных веществ – еще одна частая причина пустоцвета. Вопрос решается с помощью подкормок, но их нужно правильно подбирать.

Лучше всего воспользоваться комплексным препаратом с азотом, выбрав средство, предназначенное для кабачков и огурцов.