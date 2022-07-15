Агрономы рассказали, почему гниют перцы в теплице и как этого избежать
При первых признаках появления гнили на перцах в теплице необходимо принять меры, иначе можно потерять весь урожай и погубить растения.
Чаще всего перец гниет из-за грибковых и бактериальных заболеваний. Их вызывают микроорганизмы, которые особенно активно развиваются при высокой температуре и влажности.
Важно не допускать чрезмерных поливов, регулярно проветривать теплицу, следить, чтобы вода не попадала на листья и стебли.
Другие причины гниения – загущенные посадки, отсутствие рыхления грунта и нехватка питательных веществ.
При появлении гнили нужно удалить все поврежденные части растений и сжечь их за пределами участка. Далее проводится обработка кустов.
При таком заболевании у плодов гниют боковые стенки, размягчаются их отдельные части, появляются темно-зеленые пятна.
При вершинной гнили перцев используются специальные препараты, с бактериальными заболеваниями хорошо справляется бордоская жидкость.
Если растения болеют черной ножкой, стоит воспользоваться Фитофлавином 300 или Бактофитом. От белой пятнистости помогают сильные фунгициды вроде Топаза.
Опубликовано: Светлана Репина
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