Агрономы рассказали, почему гниют перцы в теплице и как этого избежать

При первых признаках появления гнили на перцах в теплице необходимо принять меры, иначе можно потерять весь урожай и погубить растения.

Чаще всего перец гниет из-за грибковых и бактериальных заболеваний. Их вызывают микроорганизмы, которые особенно активно развиваются при высокой температуре и влажности.

Важно не допускать чрезмерных поливов, регулярно проветривать теплицу, следить, чтобы вода не попадала на листья и стебли.

Другие причины гниения – загущенные посадки, отсутствие рыхления грунта и нехватка питательных веществ.

При появлении гнили нужно удалить все поврежденные части растений и сжечь их за пределами участка. Далее проводится обработка кустов.

При таком заболевании у плодов гниют боковые стенки, размягчаются их отдельные части, появляются темно-зеленые пятна.

При вершинной гнили перцев используются специальные препараты, с бактериальными заболеваниями хорошо справляется бордоская жидкость.

Если растения болеют черной ножкой, стоит воспользоваться Фитофлавином 300 или Бактофитом. От белой пятнистости помогают сильные фунгициды вроде Топаза.