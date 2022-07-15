Садоводы назвали многолетники, которые можно посеять в июле и любоваться цветами уже следующим летом
Многолетники можно выращивать в виде рассады и в мае высаживать в грунт. Но в этом случае растения требуют тщательного ухода и могут погибнуть зимой. Хорошая альтернатива – посадить их в июле.
Летом земля хорошо прогрета, поэтому июль идеально подходит для посадки многолетников. К осени они набираются сил, а в следующем сезоне прекрасно цветут.
На бедной почве можно посадить лен, устойчивый к вредителям, болезням и засухам. Он цветет красивыми голубыми цветами. Сажать лен нужно во влажную землю и поливать до момента прорастания семян.
Мальва растет кустами высотой до метра, красиво смотрится и прекрасно пахнет. Для продления цветения нужно удалять засохшие цветы.
Чтобы растение быстрее дало всходы, после посадки его нужно полить и накрыть специальным материалом. Между ростками должно быть не менее 40 см.
Наперстянка хорошо растет на солнце, не боится засухи, но плохо реагирует на избыток влаги. У растения разнообразная цветовая гамма, а его высота достигает 1 м.
Сизая овсяница растет в виде низких кустиков, хорошо комбинируется с хостой и хвойными кустарниками. Она прекрасно растет на любой почве и не практически не требует ухода.
У аквилегии красивые цветы и листья, а ее кусты с каждым годом становятся пышнее. Существуют высокорослые и низкорослые сорта, поэтому можно выбрать вариант по своему вкусу.
Опубликовано: Светлана Репина
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