Bloomberg: правительство РФ получило разработать эталонный сорт нефти

Российское правительство поручило создать эталонный сорт нефти для противодействия западным санкциям.

Американское новостное агентство Bloomberg утверждает, что власти России поручили разработать эталонный сорт российской нефти с целью поднятия цены на нефтепродукты. С марта по июлю 2023 года Россия намерена привлечь массу иностранных инвесторов для покупки нового сорта нефти.

По данным Bloomberg, такой ход правительства России поможет Москве справиться с новыми антироссийскими санкциями стран коллективного Запада.